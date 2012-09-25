Кандидати «піарять» один одного по чорному

Сімнадцятий виборчий округ має всі перспективи заслужити сумнівне звання лідера із застосування брудних виборчих технологій.

Скажімо, у місті Ладижин розповсюджується газета нібито від ВО «Батьківщина», у якій розміщено статтю – «чорний піар» проти кандидатів у депутати по виборчому округу №17 Григорія Заболотного (самовисування) та Анатолія Матвієнко (самовисування), - повідомив довготерміновий спостерігач «Громадянської мережі «ОПОРА».

Газета і справді дуже схожа на ту, що роздають в агітаційних палатках ВО«Батьківщина», проте, якщо їх зрівняти, то папір та розмір інші, а також відрізняються деталі оформлення.

Це не єдиний випадок чорного піару на виборчому окрузі №17, - повідомляє «Громадянська мережа «ОПОРА». Так, у газеті Сергія Чумака (самовисуванець, кандидат по ВО №17) «Чумацький шлях», яка розповсюджується в наметах кандидата, розміщено статтю обсягом у 3 сторінки, в якій в різко негативному світлі зображується кандидат в народні депутати Григорій Заболотний, автор називає його зрадником, перебіжчиком, підлабузником, «фарбованим лисом».

У статті «Знаю як, можу і зроблю життя людей кращим», розміщеній на правах реклами від кандидата в народні депутати Миколи Кучера (виборчий округ №17) в газетах «Тростянецькі вісті», «Бершадський край», «Вісті Тепличчини» автор відкрито звинувачує іншого кандидата в народні депутати Анатолія Матвієнка в обмані виборців, зазначає, що, для того, щоб подати позов до Європейського суду, треба програти всі судові інстанції в Україні, так як всі справи українців про виплати підвищених пенсій в українських судах виграні, підстав для звернення до Європейського суду немає. Цитата: «Я шкодую, що пан Матвієнко – народний депутат вже не одного скликання при різних Президентах і різних Урядах – не зумів вирішити проблему виплати надбавок пенсій. А зараз перед виборами, бажаючи отримати додаткові голоси виборців, на жаль, обдурює їх свідомо».

В статті «Опозиціонери» від влади», розміщеній в газеті, що розповсюджується в наметах Миколи Кучера, звинувачує Анатолія Матвієнка та Григорія Заболотного в тому, що вони зрадили опозицію і насправді є провладними кандидатами, різко негативно висловлюється в їхню адресу, називає кандидата по ВО№17 Володимира Волковського (самовисування) технічним кандидатом Григорія Заболотного.

В статті Андрія Обнорського «Досвід не купиш», розміщеній на правах реклами на користь А. Матвієнка в газетах «Тростянецькі вісті», «Бершадський край», «Вісті Тепличчини», «Гайсинський вісник», автор говорить про те, що, на відміну від Анатолія Матвієнка, кандидати Олександр Капітан (суб’єкт висування – ПР) та Микола Кучер (самовисування) мають нульовий політичний досвід, і висловлює сумніви в тому, що у них вистачить часу його здобути, у разі обрання, якщо «крім виконання вказівок президента, доведеться «відбивати» кошти, які витратив бізнес на їхню виборчу кампанію».

В аналогічній статті, розміщеній в «Ладижинській газеті», додано ще кілька рядків, спрямованих вже проти іншого кандидата – Григорія Заболотного: «ставленик міністра економіки Азарова – Григорія Заболотний. Хоч останній і має певний господарський досвід на рівні району та області, уявити Григорія Михайловича ефективним законотворцем якось, погодьтесь, складно».

В газеті «Рідне Поділля», що розповсюджується в наметах Анатолія Матвієнка, звинувачують Миколу Кучера та Григорія Заболотного в тому, що вони, хоч і називають себе самовисуванцями, насправді йдуть на вибори від Партії регіонів. Крім того тут розміщена стаття, в якій зазначається, що діяльність ПрАТ «Зернопродукт МХП», який очолює Микола Кучер, несе значні загрози для екології Тростянецького та сусідніх районів.