На калинівських податківців "наїхала" прокуратура

Прокуратурою Калинівського району проведено перевірки щодо дотримання посадовими особами органів місцевого самоврядування та Калинівського відділення Козятинської Дежавної податкової інспекції чинного земельного та податкового законодавств України, якими виявлено ряд суттєвих порушень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Так, встановлено, що посадовцями вказаних структур не вживаються заходи щодо справляння земельного податку з фізичних осіб та стягнення даної заборгованості, яка на 26.09.2012 становить 230185 грн.

Вказані порушення допущені посадовцями Калинівської міської ради, Люлинецької, Жигалівської, Пиківської, Сальницької та інших сільських рад Калинівського району. На їх усунення прокуратурою внесені подання.