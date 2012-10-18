На Вінниччині «множаться» платники ПДВ

За січень-вересень 2012 року було подано 826 заяв на реєстрацію платниками ПДВ.

Як інформує управління інформатизації та обліку платників податків ДПС у Вінницькій області, найбільше платників зареєстровано в Вінницькій ОДПІ – 259 осіб, Козятинській ОДПІ – 31 особа, Іллінецькій МДПІ – 29 осіб.

Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Відтак, станом на 01.10.2012 року в органах державної податкової служби Вінниччини перебуває на обліку 5457 платників податку на додану вартість. З них 4555 юридичних осіб та 902 фізичних осіб-підприємців.

Продовжується робота і щодо анулювання свідоцтва ПДВ платникам податків, які не містяться за місцезнаходженням, або не ведуть господарської діяльності.

За підсумками 9 місяців поточного року анульовано реєстрацію 199 платникам ПДВ, у т.ч. 172 юридичним особам та 27 фізичним особам-підприємцям.