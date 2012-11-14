Милі дітки розтрощили сім могил

У селі Трибухи Літинського району двоє дітей під час гри на кладовищі розгромили сім могил.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Зруйновані пам'ятники і хрести знайшли односельці. За даними обласного управління міліції, всього було зруйновано сім могил, а біля поламаних хрестів і повалених пам'ятників знайдені маленькі відбитки ніг.

Як вдалося встановити, в той день на кладовищі погратися прийшли двоє школярів, семи і десяти років. За їх словами, таким чином вони вирішили розважитися.

Варто відзначити, що діти не буде нести ніякої відповідальності, однак їх батьки відшкодують збитки і будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУПАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню детей).