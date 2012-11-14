Підприємець знищив перестінки і узаконив перебудову

Прокурор м. Вінниці звернувся до суду із заявою про перегляд заочного рішення суду по справі за позовом одного підприємця до Вінницької міської ради про визнання права власності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Дана заява подана в інтересах територіальної громади міста, оскільки, на підставі вказаного рішення суду фактично узаконено самовільне переобладнання квартири № 14 у м. Вінниці по вул. Червоноармійській, 25 - її незаконно переведено із житлового фонду в нежитловий. Крім того, як вбачається з матеріалів цивільної справи, після перепланування в приміщенні знищено перестінки, що є небезпечним для всієї несучої конструкції будинку. Також до будинку здійснено будівництво прибудови та навісу, який відноситься до нововиявлених пам'яток архітектури та містобудування місцевого значення і перебуває під охороною держави.