Вінницькі вчені винайшли, як круто економити газ

Розробка вінницьких науковців з ВНТУ професора Володимира Кучерука та аспіранта Ігоря Дудатьєва увійшла в десятку найперспективніших винаходів України 2012 року й спричинила фурор на двох престижних міжнародних виставках винаходів.

Про це повідомляє прес-центр Вінницього національного технічного університету.

Розробка вінницьких винахідників «Оптико-абсорбційна система газового аналізу з компенсацією дестабілізуючих факторів» удостоїлась найвищої нагороди 8-го Міжнародного Салону винаходів та нових технологій «Новий час». – Золотої медалі і потрапила у десятку найперспективніших винаходів України 2012 року.

Цей винахід був рекомендований до участі у Всесвітній Варшавській виставці винаходів IWIS-2012, яка цьогоріч проходила у Польщі з 16 по 19 жовтня. Розробки на виставці оцінювало журі – представники Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) та представники Міжнародної федерації асоціацій винахідників (IFIA).

IWIS – це не тільки огляд передових розробок у галузі захисту навколишнього середовища, екології, безпеки, будівництва, промисловості, електроніки та медицини, але і участь науковців, винахідників, аспірантів у конкурсній програмі і конференції, котра присвячена актуальним проблемам розвитку новацій і творчого потенціалу.

За результатами проведеного заходу видається каталог, який є складовою частиною світової електронної бази даних про об'єкти інтелектуальної власності, а переможці виставки нагороджуються спеціальними призами, медалями та дипломами. Розробка вінницьких метрологів професора Володимира Кучерука та аспіранта Ігоря Дудатьєва «Optical-gas analysis absorption system with compensation of destabilizing factors» виборола Gold Medal.

Розробка вінничан викликала такий інтерес, бо дає можливість економити використання природного газу при його спалюванні у котельнях За словами Володимира Кучерука, тільки на одній з найбільших котелень Вінниці, що знаходиться на вулиці 600-річчя, можна економити п’ять відсотків газу. Загальну економію не важко підрахувати: протягом години тут спалюють п’ять тисяч кубометрів блакитного палива. На жаль, не все воно повністю згорає, частина вилітає в атмосферу. Комплекс винайдених приладів дасть можливість запобігти цьому і добитися максимального коефіцієнту корисної дії від роботи котельні при спалюванні газу.

Наступним етапом роботи наших винахідників буде реалізація розробки у вигляді промислового зразка та впровадження результатів винаходу у народне господарство.