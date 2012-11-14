З палаючої багатоповерхівки евакуювали 40 людей

13 листопада о 20:51 на пункт звязку державної пожежно-рятувальної частини №2 надійшло повідомлення про пожежу у житловому дев’ятиповерховому будинку у Вінниці на вул. Київська. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горить квартира на другому поверсі та викликали додаткові сили та засоби.

Як повідомила прес-служба ТУ МНСу Вінницькй області, бійці МНС негайно по висувній драбині визволили із палаючої квартири чоловіка 1976 року народження, якого відразу передали працівникам швидкої допомоги.

Водночас по встановленій автодрабині ланка газодимозахисної служби подала воду на гасіння осередку загорання.

Одночасно рятувальники провели евакуацію мешканців. Загалом працівники МНС вивели на свіже повітря 40 громадян. До ліквідації пожежі було залучено 18 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.