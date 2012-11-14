Вінницькі «греко-римляни» вразили результатами

У Гайсині за підтримки обласного відділення НОК України відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. На килим виходило близько 100 борців 1997–2000 р.н. з різних районів Вінниччини і Харківської області. Вони змагалися за призи майстрів спорту з боротьби Гайсинщини.

За словами тренера збірної Вінницької області з греко-римської боротьби Олександра Кулибаби, найкращі результати на турнірі показали представники різних клубів міста над Бугом, а також спортсмени з Могилева-Подільського і господарі килима.

Спеціальний приз «за найкращу техніку» отримав 15-річний кандидат у майстри спорту Костянтин Соболевський (вагова категорія до 59 кг). А нагороду «за волю до перемоги» вручили Дмитру Шаповалову з Могилева-Подільського (до 63 кг).