Вінницькі снайпери настріляли медалей у Нітрі

У місті Нітра (Словаччина) 7–13 листопада проходили престижні міжнародні змагання з кульової стрільби. Вінниччину на них представляли майстер спорту міжнародного класу Світлана Огер та майстер спорту України Інна Кащук. Спортсменок супроводжував головний тренер збірної Вінниччини з кульової стрільби Віктор Щерба.

17-річна Світлана Огер в особистому заліку серед юніорок (до 20 років) здобула золоту і срібну нагороди, а в складі збірної України посіла третє місце. 15-річна Інна Кащук в особистому заліку серед кадеток (до 18 років) зайняла п’яте місце.

– Світлана Огер – одна з найперспективніших спортсменок Вінниччини в кульовій стрільбі, вона є кандидатом до збірної України. Сподіваємось й на подальші вдалі виступи на офіційних міжнародних змаганнях Інни Кащук, – сказала завуч вінницької обласної ДЮСШ з кульової стрільби Олена Климчук.