Тростянецькі чиновники розкидаються землею

Прокурором Тростянецького району внесено подання керівнику РДА про усунення порушень закону про місцеві державні адміністрації та земельного законодавства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Органом державної влади не вжито жодних заходів до керівництва ПП АФ «Іззія» з метою охорони, належного використання та збереження родючості ґрунтів та земельних ділянок, які використовуються цим підприємством. Зокрема, не ініційовано питання про розірвання договору оренди землі. Крім того, райдержадміністрацією земельні ділянки цьому підприємству (загальною площею майже 204 га) передано без розроблення необхідної землевпорядної документації.