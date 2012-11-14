Податкова повернула вінничанам 1 млн 700 тис гривень

Вінничани ще мають час реалізувати своє право на податкову знижку: звернутися із відповідним пакетом документів до податкової інспекції вони можуть до 31 грудня, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- Право на податкову знижку мають громадяни, які протягом року сплачували за навчання своє або своїх дітей, вносили страхові внески недержавним установам та банкам, виплачували іпотечний кредит або переобладнували своє авто на альтернативні види палива, - говорить заступник начальника відділу взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Тетяна Драгомирецька. - Вінничанин отнримає свої кошти від подактовоїпроятгом 2 місцяів.

З початку року правом на податкову знижку скористалися 1700 вінничан. Їм повернули понад 1 мільйон 700 тисяч гривень.