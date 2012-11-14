"Новий шинок" знову даруватиме вірші

Книгарня «Є» запрошує на поетичний вечір Василя Пастушини «Стероїди», який відбудеться 16 листопада о 18:00.

Нещодавно у світ вийшла нова книга молодого поета і критика Василя Пастушини «Стероїди», яка може здивувати читача і правдою, і вигадкою. При чому жодної роздільної лінії між цими поняттями практично неможливо знайти. Складається враження, що автор чогось вичікує чи то очікує, пишучи свої поетичні рядки.

Вірші Василя Пастушини розтягнуті в часі і просторі. Не зважаючи на це, вони відображають сьогоднішнє-завтрашнє-вчорашнє. Тут вам і люди без гальм, і образи без гальм, і кохання без гальм, і вірші без гальм. І в кожному з цих понять присутня фірмова іронія, часто теж без гальм.

Окрім самого «винуватця» події, можна буде побачити і почути також інших членів неформального літературного об’єднання «Новий Шинок», які вже встигли стати улюбленцями вінницької публіки.

Адреса книгарні «Є»: м.Вінниця, вул. Соборна, 89, Вхід вільний.