Жінку без пам‘яті упізнав сусід



Більше місяця провела у Вінницькій районній лікарні 70-річна бабуся, яку знайшли у лісі під Якушинцями. Старенька нічого не могла розповісти про себе, не пам'ятала ні хто вона, ні де проживає. На безхатченка бабуся схожа не була, а медперсонал відмітив її освіченість і доглянутість. Перше, що сказала жінка лікарям: "Дякую", повідомляє газета "Місто".

- Пацієнтка отримувала безкоштовне лікування, вона стовідсотково не є психічно хворою людиною, - зазначила Софія Барчук, завідувач неврологічного відділення. - Очевидно, що вона вела активний спосіб життя, а інсульт трапився раптово, тож жінка і не пам'ятала нічого про себе.

Лікарі повідомили про свою пацієнтку, яка втратила пам'ять, в усі можливі інстанції. Активним пошуком її рідних займались і у міліції. Коли сюжет про знайдену жінку показали у новинах, вінничанка Катерина згадала, що бачила її у місті Деражня.

- Жінка була у спідниці, майці, взута у чоботи, вона невпевнено кудись направлялась, - розповіла пані Катерина. - Уявляю, скільки часу вона пробула без їжі і нормальних умов життя.

А нещодавно стареньку упізнав її сусід.

- Цілий місяць ніхто за жінкою не приходив, - розповіли у СЗГ УМВС у Вінницькій області. - А кілька днів тому знайшовся сусід бабусі, який розповів, що проживає вона у Хмельницькому, чоловіка і дітей не має. Сусід забрав жінку до рідного міста. Зараз вона лікується у Хмельницькій обласній лікарні.