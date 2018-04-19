Окупована Луганщина лишилась без водопостачання

Водопостачання населенню окупованої Луганщини припинене з 17 квітня.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб заявили про припинення водопостачання на непідконтрольну територію Луганської області у зв’язку з аварією.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«Водопостачання населенню НКТ Луганської області Петровським водоводом, припинене з 17.04. через порив, не відновлено», - йдеться у повідомленні.

У МінТОТ зазначили, що під час обстеження частини водоводу на підконтрольній Україні території з’ясувалося, що аварія сталася на підконтрольній бойовикам території.

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«Провести обстеження неконтрольованої частини поки не вдається», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в КП "Компанія "Вода Донбасу" заявили, що вдень потрапив під обстріл автобус, який перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції, були поранені п'ятеро співробітників компанії, один з яких перебуває у тяжкому стані.

У штабі АТО повідомили, що ситуація навколо закриття Донецької фільтрувальної станції спеціально інсценована ватажками окупаційної адміністрації РФ перед засіданням Тристоронньої контактної групи у Мінську.