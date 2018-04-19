Ситуація навколо закриття ДФС інсценована ватажками окупаційної адміністрації - штаб АТО

Штаб антитерористичної операції закликав представників міжнародних безпекових й гуманітарних організацій сприяти якнайшвидшому вирішенню ситуації із закриттям Донецької фільтрувальної станції та не допустити погіршення гуманітарної ситуації у регіоні.

Ситуація навколо закриття Донецької фільтрувальної станції спеціально інсценована ватажками окупаційної адміністрації РФ перед засіданням Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про це сьогодні прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

Нагадується, що Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою Авдіївку, Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату та низку невеликих селищ. Тож, як зазначають у штабі АТО, закриття цієї станції на тривалий час може спричинити серйозні гуманітарні наслідки й ще більше дестабілізувати обстановку у регіоні.

У штабі АТО переконані, що ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції спеціально інсценована та спровокована ватажками окупаційної адміністрації РФ напередодні засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, аби черговий раз дискредитувати сили антитерористичної операції та мати додатковий важіль тиску на українську сторону переговорного процесу у Мінську.

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Штаб антитерористичної операції закликає представників міжнародних безпекових й гуманітарних організацій сприяти якнайшвидшому вирішенню ситуації із закриттям фільтрувальної станції та не допустити погіршення гуманітарної ситуації у регіоні.

Як і раніше, зі свого боку штаб АТО гарантує безпеку роботи станції та її працівників.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в КП "Компанія "Вода Донбасу" заявили, що вдень потрапив під обстріл автобус, який перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції, були поранені п'ятеро співробітників компанії, один з яких перебуває у тяжкому стані.

Вчора, 18 квітня, у компанії заявили про припинення роботи ДФС й таким чином припинення водопостачання питної води в Авдіївку, частково в Донецьк, Ясинувату, селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке.

Робота ДФС буде відновлена після забезпечення гарантій безпеки працівників станції.

Донецька фільтрувальна станція знаходиться в зоні обстрілу. Час від часу станція припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок потрапляння снарядів.

Також окупанти неодноразово обстрілювали ДФС, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.