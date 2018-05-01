"Джавеліни" викличуть у росіян незручні спогади про виведення військ з Афганістану – експерт Atlantic Council

16:09, 01 травня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив Ян Бжезінський, головний дослідник Центру з міжнародної безпеки Scowcroft при Atlantic Council, передає Голос Америки.

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При цьому, на думку експерта, лише «Джавелінів» не достатньо, щоб витіснити Росію з Донбасу та Криму, однак вони значно збільшують можливості України зробити дії російських сил більш витратними.

Він зазначив, що «Джавеліни», ймовірно, викличуть у російського командування незручні спогади про американські портативні протиракетні установки Stinger, які відіграли важливу роль в тому, щоб примусити Радянський Союз вийти з Афганістану наприкінці 1980-х.

Тепер «Джавеліни» допоможуть стримати подальші захоплення Росією української території. Однак, Бжезінський підкреслює, що їх має супроводжувати додаткова військова підтримка України, більша присутність НАТО в Центральній Європі та більш агресивні економічні санкції проти Росії, щоб переконати Путіна припинити окупацію Криму та східної України.

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Теги: #зброя#ПТРК Джавелін