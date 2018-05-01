"Джавеліни" стримають російські танки, але радикально змінять ЗСУ лише реформи - екс-посадовець Пентагону

За словами Карпентера, українські Збройні сили потребують радикального реформування згідно зі стандартами НАТО.

Отримання "Джавелінів" допоможе Україні захиститись від безупинної агресії Росії. Однак можливості української армії радикально змінять не "Джавеліни", а реформи структури командування.

Про це, коментуючи заяву Держдепартаменту про доставку до України протитанкових переносних ракетних комплексів "Джавелін", заявив Майкл Карпентер, екс-посадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті на своїй сторінці у Твітері.

"Нарешті Україна отримала джавеліни. На моральному, політичному, тактичному й стратегічному рівні це правильне рішення, яке допоможе Україні захиститись від безупинної агресії Росії, яка вже забрала понад 10 000 життів", – зазначив експерт.

При цьому він наголосив, що було би помилкою вважати, що "Джавеліни" кардинально міняють ситуацію на лінії фронту.

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"Вони є корисним видом озброєння, яке матиме обмежений стримувальний ефект, але не змінить фундаментально можливості української армії. Значно важливішою є структура командування Збройних сил, яка відчайдушно потребує реформування відповідно до стандартів НАТО, а також рівень підготовки та боєготовності українських військ – обидві ці складові також потребують негайної уваги", - додав Карпентер.

"Нарешті, важливо пам'ятати, що Україна платить за ці ракети. У довготерміновій перспективі буде значно краще, якщо Україна реформує свою оборонну промисловість (тобто зробить її прозорішою та менш вразливою до корупції), щоб бути здатною самостійно виробляти протитанкову зброю", – зазначив він.

Нагадаємо, 30 квітня Державний департамент США підтвердив доставку протиракетних комплексів "Джавелін" (Javelin) в Україну. Пізніше президент Петро Порошенко, зі свого боку, подякував президенту США за це рішення, а також привітав "жвавий інтерес" до зміцнення обороноздатності України як всередині держави, так і за кордоном.