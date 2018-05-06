Гримчак заявляє про нестачу їжі на окупованому Донбасі

За словами урядовця, значна частина людей не може отримати необхідний набір продуктів.

На окупованій території Донбасу місцеві жителі відчувають нестачу їжі.

Про це в інтерв’ю сайту "Апостроф" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

За його словами, ООН вирішила згорнути допомогу продуктами харчування для жителів ОРДЛО через нестачу фінансів. Про це сказав координатор гуманітарних програм ООН в Україні Ніл Вокер.

"Це ще не голод, але для нормального функціонування людині потрібні овочі, фрукти, м'ясо, риба і так далі. Сьогодні значна частина людей на окупованій території не може отримати цей необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів", - наголосив Гримчак.

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Він додав, що ситуація з продуктами харчування на окупованій території все ще залишається складною.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 2 мільйони євро від Італії для гуманітарної допомоги населенню України, яке постраждало внаслідок конфлікту на Донбасі.

Гуманітарна допомога буде розділена на три частини. 500 тис. євро надійдуть Всесвітній продовольчій програмі (WFP) для доставки харчових продуктів і предметів першої необхідності. Ще 500 тис. євро отримає ЮНІСЕФ на фінансування освітніх програм з мінної безпеки.

Найбільшу суму - 1 млн євро - буде передано на користь Міжнародного комітету Червоного Хреста для забезпечення потреб у галузі охорони здоров'я.