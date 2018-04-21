В ООН заявили про нестачу коштів на гуманітарну допомогу Україні

Внаслідок конфлікту на Донбасі у скрутному становищі опинилися 3,4 мільйони осіб.

В ООН заявили про 97-відсотковий дефіцит фінансування гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок конфлікту на Донбасі.

Про це під час доповіді у Нью-Йорку заявив координатор ООН в Україні Ніл Вокер. Він зазначив, що за 4 роки внаслідок конфлікту на сході України у скрутному становищі опинилися 3,4 мільйони людей.

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У грудні 2017 року гуманітарні організації випустили пріоритезований план реагування на 187 мільйонів доларів США, щоб надати допомогу та захист понад 2,3 мільйонам людей з найбільш вразливих верств населення України. Наразі цей запит залишається суттєво нефінансованим.

"Сьогодні я закликаю держави-члени підтримати людей, які постраждали від конфлікту в Україні, і допомогти терміново вирішити 97-відсотковий дефіцит фінансування. Я продовжую закликати сторони конфлікту вжити всіх необхідних заходів для забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права - цивільне населення та цивільна інфраструктура повинні бути захищені. Єдиним рішенням кризи на сході України є мир. Ми не хочемо відзначати будь-які подальші річниці тривалого конфлікту", - зазначив Вокер.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб заявили про припинення 17 квітня водопостачання на непідконтрольну територію Луганської області у зв’язку з аварією.