Бойовики з мінометів обстріляли житловий сектор Зайцевого, пошкоджено будинок

Внаслідок розриву міни зруйновано покрівлю будинку, пошкоджено вікна та стіни. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Бойовики сьогодні, 19 травня зі 120 мм мінометів обстріляли житловий сектор Зайцевого з напрямку населеного пункту Гольмівський.

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Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

«Бойовики збройних формувань РФ у порушення Мінських домовленостей близько 05.45 обстріляли населений пункт Зайцеве із мінометів 120 калібру. Обстріл мирних мешканців противник вів з напрямку населеного пункту Гольмівський», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за результатами фотофіксації, проведеної 19 травня спостерігачами мобільної групи СЦКК, задокументовано пряме влучення міни у приватний будинок та присадибну ділянку по вулиці вул. Мануїльського 100. Внаслідок розриву міни зруйновано покрівлю будинку, пошкоджено вікна та стіни. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Про це українська сторона СЦКК повідомила Спеціальну спостережну місію ОБСЄ.

«Українська сторона СЦКК наголошує, що обстріли населених пунктів із забороненої зброї та намагання звинуватити в цьому підрозділи ЗСУ, свідчать про зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту, явне небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - наголосили в прес-центрі ООС.