Військові показали журналістам наслідки обстрілу бойовиками Зайцевого

Командир підрозділу ЗСУ на прізвисько "Авер" провів "екскурсію" по місцях падіння ворожих снарядів.

Російська артилерія вдарила по Зайцевому серед білого дня, коли цього ніхто не очікував.

Лише дивом у селищі ніхто з місцевих жителів не загинув і не був поранений, йдеться в сюжеті ТСН.

"Ось позаду мене один приліт, на дорозі ще два прильоти. Бомбили 122-ми снарядами. Було ще двоє цивільних, ми їх із собою затягнули та сховали", - розповів про обстріл військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" із позивним "Смайл".

Мешканці Зайцевого стрімголов побігли до підвалів. "Неможливо ж. Якщо тут біля десяти було", - каже про свій район житель найвіддаленішої від фронту частини села Костянтин.

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Командир підрозділу ЗСУ на прізвисько "Авер" провів "екскурсію" по місцях падіння ворожих снарядів. "Десь близько 20 лягло сюди. Тут ми бачимо 152-й калібр, бліндажний – тобто він заривається в землю і там вибухає", - пояснив він. Розвідка доповіла, що стріляла ствольна артилерія – гаубиці.

Невдовзі на цій само ділянці знову стало неспокійно – військові почули рух важкої техніки з протилежної від лінії розмежування території та приготували протитанкові гранатомети. Бійці завмерли в очікування на команду: "Вогонь!". Однак ціль так і не з’явилася, а команди, відповідно, не пролунало. Натомість військові зеніткою збили ворожий безпілотник.

Військовий "Серж", для котрого пережитий обстріл став першим у житті, зізнається, що довго буде під враженням. "Я цей день тепер не забуду ніколи в житті. Коли п’ять метрів від тебе міномет – відчуття… Добре, що я зранку не їв", - жартує він. Його побратим "Кайсар" значно досвідченіший, бо має за плечима досвід бойових дій в Афганістані. Однак запевняє, що та війна була значно легшою за теперішню. "Там не було в протилежної сторони такого важкого озброєння. Не було такої організації", - твердить військовослужбовець.

Солдати кажуть, що навчилися успішно тримати фронт – для цього цілком досить не нехтувати основними правилами окопної війни. "Глибше закопуватися, поводитися акуратно, не видавати вогневі позиції", - пояснив "Кайсар".

Як повідомляв УНІАН, селище Зайцеве Донецької області, де оборону тримає батальйон "Донбас-Україна", на вихідних здригалося від ворожої артилерії та крупнокаліберних кулеметів.