33 дитини досі вважаються зниклими на сході України - омбудсмен

За словами омбудсмена, сьогодні особливої уваги і захисту потребують діти на небезпечних територіях Сходу України, в життя яких увійшла війна.

За час конфлікту на Сході України пропали безвісти 56 дітей, з них 33 досі перебувають у розшуку.

Про це повідомляє прес-служба Уповановаженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

За інформацією Нацполіції, у поточному році до територіальних органів поліції надійшло 2937 заяв та повідомлень про зникнення дітей, з яких 2622 розшукано упродовж доби без заведення справ, відкрито 222 кримінальні провадження за ст. 115 КК України. Станом на 30 квітня 2018 року не розшуканими залишаються 57 дітей.

За словами Денисової, сьогодні особливої уваги і захисту потребують діти на небезпечних територіях Сходу України, в життя яких увійшла війна.

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"День зниклих безвісти дітей - це час нагадування і пам'яті про тих діток, які ще досі не повернулися додому після зникнення. Але найжахливіше, що сьогодні в Україні ми змушені говорити про страшне горе на Донбасі. За час конфлікту на Сході України безвісти пропало 56 дітей, із них вдалося знайти тільки 23 дитини, ще 33 з них досі перебувають у розшуку", - заявила омбудсмен.

Водночас, на переконання Людмили Денісової, для запобігання прикрим випадкам зникнення дітей на території всієї України необхідно вживати відповідних превентивних заходів до батьків чи опікунів, проводити роз’яснювальні бесіди та профілактичні зустрічі у школах та інших навчальних закладах.

За даними Дитячого фонду UNICEF, за чотири роки військової агресії Росії на Донбасі понад 700 шкіл отримали пошкодження або були зруйновані.