Смерть школярки від снаряду бойовиків на Донбасі: у ГПУ представили докази

Згідно протоколу огляду місця події, дівчинка загинула від снаряду 120-мм калібру.

У Генеральній прокуратурі України представили докази причетності бойовиків до смерті 15-річної школярки внаслідок обстрілу селища Залізне на Донбасі.

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Прес-секретар Гепрокурора Юрія Луценка Лариса Сагран повідомила, що прокуратура здійснює керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.258 КК України (терористичний акт).

Вона зазначила, що слідство має переконливі докази, які вказують на вчинення терористичного акту з боку членів терористичної організації «ДНР».

"Згідно протоколу огляду місця події, проведеного із спеціалістом у військовій сфері, воронка діаметром 170 см та глибиною 50 см могла утворитись внаслідок розриву снаряду 120 калібру, який міг бути випущений з відповідного міномету різних модифікацій, дальність стрільби яких складає 7-9 км. Мінімальна дальність стрільби складає 460 м", - написала Сарган.

За свідченнями сусідів та рідних загиблої, пострілу вони не чули, що говорить про те, що він був здійснений з далекої відстанні. Згідно з протоколом огляду місця події, форма воронки, що утворилася внаслідок вибуху свідчить, що постріл здійснений з захід-північ-заходу, тобто з територій, прилеглих до шахти «Гагаріна», які підконтрольні терористичній організації «ДНР».

Як повідомляв УНІАН, 28 травня у селищі Залізне Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків загинула 15-річна дівчина, в яку потрапив уламок від снаряда.