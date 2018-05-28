На Донбасі від уламку снаряду бойовиків загинула дитина

14:22, 28 травня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні в ході обстрілів бойовиками мирного Залізне (Торецьк) загинула неповнолітня дівчинка. Дитина вийшла на подвір’я, де була вбита уламком ворожого снаряду", - написав Аброськін.

Він додав, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в одному із сіл Донецької області 70-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої біля власного будинку.

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Теги: #Донбас#війна#дитина#обстріли бойовиків