На Донбасі від уламку снаряду бойовиків загинула дитина
14:22, 28 травня 2018Війна
874 0
Дівчинка вийшла на подвір'я, де в неї потрапив уламок снаряду.
Ілюстрація REUTERS
На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиками населеного пункту Торецьк від уламку снаряду загинула дівчинка.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
"Сьогодні в ході обстрілів бойовиками мирного Залізне (Торецьк) загинула неповнолітня дівчинка. Дитина вийшла на подвір’я, де була вбита уламком ворожого снаряду", - написав Аброськін.
Він додав, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНІАН, 27 травня в одному із сіл Донецької області 70-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої біля власного будинку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Загострення на Донбасі