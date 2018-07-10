Бойовики вдарили по житловим кварталам нещодавно звільненого селища Золоте-4

Руйнування зазнали подвір'я, розташовані прямо у центрі селища, дивом вдалося уникнути жертв серед цивільного населення.

Незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали нещодавно звільненого від окупантів селища Золоте-4 на Луганщині.

Про це прес-центр Об'єднаних сил повідомляє у Facebook.

"Російські окупанти, нехтуючи підписаними Тристоронньою контактною групою домовленостями щодо встановлення "хлібного перемир'я" та безстрокового припинення вогню, зухвало продовжують руйнувати домівки мирних мешканців та ведуть обстріли по цивільних кварталах.

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Сьогодні, 10 липня, в чергове з боку непідконтрольного українській владі населеного пункту Золотого 5, противник підступно обстріляв житлові квартали мешканців Золотого 4. Руйнування зазнали подвір'я, розташовані прямо у центрі селища. Дивом вдалося уникнути жертв серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надати допомоги постраждалим на місце події прибули групи цивільно-військового співробітництва та правоохоронці.

За даним фактом повідомлено представників СЦКК та міжнародні спостережні місії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня в Луганській області українські військовослужбовці взяли під контроль населений пункт Золоте-4.