У Міноборони розповіли про стан двох поранених вчора українських військових

Бійці перебувають у мобільних госпіталях.

Стан здоров'я двох поранених учора на Донбасі військовослужбовців Збройних сил України задовільний.

Читайте такожМинулої доби бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, є поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк повідомив сьогодні на брифінгу.

"Внаслідок бойових дій вчора двоє українських захисників отримали поранення. Наразі вони перебувають у військових мобільних госпіталях. Стан здоров'я наших захисників задовільний", - сказав речник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 40 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.