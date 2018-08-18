У Міноборони розповіли про стан двох поранених вчора українських військових
15:02, 18 серпня 2018Війна
108 0
Бійці перебувають у мобільних госпіталях.
Стан здоров'я наших захисників задовільний \ Міноборони
Стан здоров'я двох поранених учора на Донбасі військовослужбовців Збройних сил України задовільний.
Читайте такожМинулої доби бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, є поранені
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк повідомив сьогодні на брифінгу.
"Внаслідок бойових дій вчора двоє українських захисників отримали поранення. Наразі вони перебувають у військових мобільних госпіталях. Стан здоров'я наших захисників задовільний", - сказав речник.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 40 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter