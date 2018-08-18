У Міноборони розповіли про стан двох поранених вчора українських військових

15:02, 18 серпня 2018
Війна
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Стан здоров'я наших захисників задовільний \ Міноборони

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Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк повідомив сьогодні на брифінгу.

"Внаслідок бойових дій вчора двоє українських захисників отримали поранення. Наразі вони перебувають у військових мобільних госпіталях. Стан здоров'я наших захисників задовільний", - сказав речник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 40 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

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Теги: #Донбас#поранені