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У "ДНР" знайшли заміну Пушиліну на переговорах у Мінську щодо Донбасу

12:31, 12 вересня 2018
Війна
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Пушилін став новим ватажком "ДНР" / фото ресурсу бойовиків

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Про це повідомили ресурси терористів. "Призначити постійним повноважним представником "ДНР" на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Ніконорову Наталію Юріївну", — зазначається у тексті указу" нового ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який до недавнього часу представляв "республіку" в Мінську.

7 вересня "народна рада "ДНР" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані "Сепар" в центрі Донецька. На посаду ватажка "ДНР" був тимчасово призначений Дмитро Трапезніков.

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Теги: #ДНР#Донецьк#Мінськ#Пушилін