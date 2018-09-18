Хаос у "ДНР" після вбивства Захарченка: розвідка дізналася про втрати бойовиків

Розвідці стало відомо про масову бійку між терористами "ДНР".

На окупованій території Донецької області через обстріл власних позицій одним із так званих підрозділів 1-го армійського корпусу ЗС Росії сталася масова бійка між бойовиками.

Унаслідок цього двоє терористів загинули, понад 10 отримали тяжкі поранення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Зазначається, що неузгодженість дій між підрозділами противника, які прибувають на передові позиції за сигналом тривоги для посилення, і тими, які несуть постійне бойове чергування, призводить до збільшення випадків відкриття "дружнього вогню" і, як наслідок, зростання кількості конфліктів між особовим складом.

"Зокрема, 15 вересня внаслідок чергового обстрілу власних позицій одним із підрозділів 1 АК ЗС РФ між терористами сталася масова бійка, внаслідок якої дві особи померли від завданих побоїв, більше десяти отримали тяжкі поранення і госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Раніше український офіцер розповів, що терористи "Оплоту" зазнали втрат на Донбасі. Вони розбилися у вантажівці "Урал".

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронець Захарченко.