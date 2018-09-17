Вирушили до Захарченка: терористи "Оплоту" зазнали втрат на Донбасі
10:01, 17 вересня 2018Війна
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Як розповів український офіцер, терористи знову зазнали втрат на Донбасі.
Ілюстрація REUTERS
Терористи "Оплоту" зазнали втрат на Донбасі. Вони розбилися у вантажівці "Урал".
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"... Сьогодні вранці "Урал" недовоїнів "дирляндії" ("ДНР" - Ред.) трохи звернув не туди" - повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
Він зазначив, що як наслідок - двоє терористів "Оплоту" стали "вантажем-200" на окупованому Донбасі.
Як повідомляв штаб ООС, упродовж минулої доби, 16 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася контрольованою.
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