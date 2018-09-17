этот материал доступен на русском

Вирушили до Захарченка: терористи "Оплоту" зазнали втрат на Донбасі

10:01, 17 вересня 2018
Війна
3044 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожНа Донбасі з 2014 року вбито більше людей, ніж в Сребрениці - Волкер

"... Сьогодні вранці "Урал" недовоїнів "дирляндії" ("ДНР" - Ред.) трохи звернув не туди" - повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

Він зазначив, що як наслідок - двоє терористів "Оплоту" стали "вантажем-200" на окупованому Донбасі.

Як повідомляв штаб ООС, упродовж минулої доби, 16 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася контрольованою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#ДНР#бойовики