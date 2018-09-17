Вирушили до Захарченка: терористи "Оплоту" зазнали втрат на Донбасі

Як розповів український офіцер, терористи знову зазнали втрат на Донбасі.

Терористи "Оплоту" зазнали втрат на Донбасі. Вони розбилися у вантажівці "Урал". Читайте такожНа Донбасі з 2014 року вбито більше людей, ніж в Сребрениці - Волкер "... Сьогодні вранці "Урал" недовоїнів "дирляндії" ("ДНР" - Ред.) трохи звернув не туди" - повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Він зазначив, що як наслідок - двоє терористів "Оплоту" стали "вантажем-200" на окупованому Донбасі. Як повідомляв штаб ООС, упродовж минулої доби, 16 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася контрольованою.

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