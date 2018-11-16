Російські окупанти поранили двох бійців ООС на Донбасі - самі зазнали значних втрат

Трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено та ще п’ятьох - поранено.

Упродовж минулої доби, 15 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, повідомляє штаб ООС.

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Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позицій бійців ООС у районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Шуми, Південне, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Славне, Павлопіль, Водяне та Широкине.

У ході бойових дій два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 15 листопада, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено та ще п’ятьох - поранено.

Раніше у Міноборони повідомляли, що Російська Федерація використовує окуповані райони Донецької та Луганської областей України як полігон для новітньої зброї та утилізації застарілих боєприпасів.