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Російські окупанти поранили двох бійців ООС на Донбасі - самі зазнали значних втрат

08:28, 16 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, повідомляє штаб ООС.

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Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позицій бійців ООС у районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Шуми, Південне, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Славне, Павлопіль, Водяне та Широкине.

У ході бойових дій два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. 

За даними розвідки, 15 листопада, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено та ще п’ятьох - поранено.

Раніше у Міноборони повідомляли, що Російська Федерація використовує окуповані райони Донецької та Луганської областей України як полігон для новітньої зброї та утилізації застарілих боєприпасів.

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Теги: #Донбас#втрати#бойовики