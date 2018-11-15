РФ використовує окупований Донбас як полігон для новітньої зброї та утилізації застарілих боєприпасів – Міноборони

На Донбасі триває випробовування російських комплексів “Реппелент-1” та “Силок” щодо їх можливостей з протидії безпілотним літальним апаратам.

Російська Федерація використовує окуповані райони Донецької та Луганської областей України як полігон для новітньої зброї та утилізації застарілих боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки оборонного відомства.

За його словами, РФ використовує бойові дії на тимчасово окупованих територіях України для випробування у реальних бойових умовах ефективності новітніх засобів зв’язку, комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) тощо.

Зокрема, наразі триває випробовування російських розробок засобів РЕБ, у тому числі комплексів “Реппелент-1” та “Силок” щодо їх можливостей з протидії безпілотним літальним апаратам.

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Крім того, як відзначив речник Міноборони, РФ продовжує використовувати тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей як полігон для утилізації застарілих та випробування нових зразків озброєння і боєприпасів.

Зокрема, за словами Гуцуляка, протягом листопада з території Росії завезено чергову партію боєприпасів для поповнення запасів з’єднань і частин незаконних збройних формувань 1 та 2 АК ЗС РФ. Разом з цим, значна частина отриманих артилерійських снарядів та мін виявилися непридатними до застосування через пошкодження корозією внаслідок тривалого недбалого зберігання на відкритих майданчиках.

«Російським окупаційним командуванням прийнято рішення про утилізацію, шляхом підриву, більш ніж двох третин отриманих боєприпасів 1970 року виготовлення», - розповів він.