Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один поранений

За даними розвідки, 8 грудня на сході України було знищено трьох окупантів.

Протягом минулої доби, 8 грудня російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів позицій ОС. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. В ході бойових дій легкі поранення дістав один український військовий.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворог, з мінометів калібру 82 мм, двічі відкривав вогонь неподалік Кримського та один раз – поблизу Пісків. Загалом, для обстрілів, противник використав 39 мін.

Упродовж минулої доби окупанти також стріляли по українських позиціях на підступах до населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Шуми, Невельське, Тарамчук, Мар'їнка, Чермалик та Гнутове. Важке озброєння у цих випадках не застосовувалось.

Від початку цієї доби, 9 грудня, противник провокував ЗСУ вогнем зі станкових гранатометів на підступах до Гнутового. Втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки, 8 грудня, трьох окупантів знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань РФ обліковані, як санітарні втрати.

Раніше повідомлялось, що російська танкова армада на кордоні з Україною потрапила на супутникові знімки.