Російська танкова армада на кордоні з Україною потрапила на супутникові знімки

Військова техніка розташована всього у 18 кілометрах від російсько-українського кордону.

На супутникових знімках Google Earth, зроблених в кінці листопада, які демонструють передмістя Каменськ-Шахтинського в Ростовській області Росії, були помічені сотні російських танків біля кордону з Україною.

Супутникові знімки місцевості з довгими рядами техніки розмістив у своєму Twitter Defence Blog.

Видання зазначає, що військова техніка розташована всього в 18 кілометрах від російсько-українського кордону. Крім сотень танків, насамперед Т-64 і Т-62М, на знімках можна розглянути, зокрема, кілька тисяч військових вантажівок.

Як повідомляв УНІАН, на Кримському мосту помітили колону військової техніки.