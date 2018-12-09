Російська танкова армада на кордоні з Україною потрапила на супутникові знімки
02:07, 09 грудня 2018Війна
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Військова техніка розташована всього у 18 кілометрах від російсько-українського кордону.
Були помічені сотні російських танків біля кордону з Україною / Twitter Defence Blog
На супутникових знімках Google Earth, зроблених в кінці листопада, які демонструють передмістя Каменськ-Шахтинського в Ростовській області Росії, були помічені сотні російських танків біля кордону з Україною.
Супутникові знімки місцевості з довгими рядами техніки розмістив у своєму Twitter Defence Blog.
Видання зазначає, що військова техніка розташована всього в 18 кілометрах від російсько-українського кордону. Крім сотень танків, насамперед Т-64 і Т-62М, на знімках можна розглянути, зокрема, кілька тисяч військових вантажівок.
Як повідомляв УНІАН, на Кримському мосту помітили колону військової техніки.
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