Після ударів української артилерії частина бойовиків відійшла від Логвіново

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, частина формувань бойовиків відійшла у напрямку населеного пункту Нижнє Лозове, частина відійшла на кілька кілометрів від траси Дебальцеве-Артемівськ в бік Новогригорівки, де зайняла проміжні позиції.

"Деблокуюча група українських військ просунулася вздовж дороги Е40-М03 до перехрестя "Дебальцевський хрест". Тим не менш, зараз противник має можливість на низці ділянок дороги Дебальцеве-Артемівськ обстрілювати проїжджаючий транспорт і здійснювати нальоти силами диверсійно-розвідувальних груп.