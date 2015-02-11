Після ударів української артилерії частина бойовиків відійшла від Логвіново

08:12, 11 лютого 2015
Війна
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Після масованих артилерійських ударів української артилерії по позиціях бойовиків у районі Логвіново, частина формувань противника відійшла.

REUTERS

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, частина формувань бойовиків відійшла у напрямку населеного пункту Нижнє Лозове, частина відійшла на кілька кілометрів від траси Дебальцеве-Артемівськ в бік Новогригорівки, де зайняла проміжні позиції.

"Деблокуюча група українських військ просунулася вздовж дороги Е40-М03 до перехрестя "Дебальцевський хрест". Тим не менш, зараз противник має можливість на низці ділянок дороги Дебальцеве-Артемівськ обстрілювати проїжджаючий транспорт і здійснювати нальоти силами диверсійно-розвідувальних груп.

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