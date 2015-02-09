ІС: в район Дебальцевого бойовики перекинули близько 25 одиниць бронетехніки

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі. За його інформацією, бойовики в даних районах активно заповнюють втрати, понесені на цих ділянках в попередніх боях. "Основними маршрутами, за якими здійснюється перекидання противником живої сили і озброєнь у напрямку до Дебальцевого, є траса через Антарцит-Красний Луч; в район Щастя-Станиця Луганська та Трьохізбенка-Кримське - траса через Краснодон-Луганськ", - повідомив Дмитро Тимчук.

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Він зазначив, що на минулих вихідних (07-08.02.2015) зафіксовано проходження за даними маршрутами конвоїв постачання (всього близько 60 критих вантажівок і понад 50 одиниць бронетехніки). "Протягом останніх діб в район Дебальцевого бойовиками перекинуто близько 25 одиниць бронетехніки (15 танків і 10 одиниць ББМ), 2 батареї протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра" (8 гармат), 4 установки РСЗВ", - написав Дмитро Тимчук.