Сили АТО за добу знищили майже 100 бойовиків, ще 180 поранені
09:27, 14 лютого 2015Війна
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У ході протистоянь незаконних збройних формувань з українською армією терористи несуть величезні втрати.
Сили АТО знищують бойовиків / mil.gov.ua
Сили АТО за минулу добу знищили майже 100 бойовиків, ще близько 180 поранені.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожМурманські контрактники поскаржилися на примус їхати в Україну - ЗМІ«В ході протистоянь незаконних збройних формувань з українською армією терористи несуть шалені втрати. Так, за даними розвідки, лише за минулу добу вони втратили майже 100 чоловік, ще близько 180 отримали поранення», - йдеться в повідомленні.
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