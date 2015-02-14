Сили АТО за добу знищили майже 100 бойовиків, ще 180 поранені

Сили АТО за минулу добу знищили майже 100 бойовиків, ще близько 180 поранені.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожМурманські контрактники поскаржилися на примус їхати в Україну - ЗМІ«В ході протистоянь незаконних збройних формувань з українською армією терористи несуть шалені втрати. Так, за даними розвідки, лише за минулу добу вони втратили майже 100 чоловік, ще близько 180 отримали поранення», - йдеться в повідомленні.