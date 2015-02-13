Ситуація під Маріуполем залишається напруженою, сили АТО намагаються знищити танк бойовиків у районі Широкіного

Ситуація у населених пунктах під Маріуполем залишається доволі напруженою, але повністю контрольованою українськими військовими.

Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

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"За останній час бойовики здійснили чотири обстріли окраїн міста з артилерії та мінометів. Також українськими військовослужбовцями було зафіксовано проліт ворожого БПЛА неподалік від лінії зіткнення. Наразі наші підрозділи намагаються знищити танк бойовиків у районі населеного пункту Широкіне та ведуть бої за утримання позицій", - йдеться в повідомленні.