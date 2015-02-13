Ситуація під Маріуполем залишається напруженою, сили АТО намагаються знищити танк бойовиків у районі Широкіного
20:50, 13 лютого 2015Війна
2530 0
Бойовики здійснили чотири обстріли окраїн міста з артилерії та мінометів.
REUTERS
Ситуація у населених пунктах під Маріуполем залишається доволі напруженою, але повністю контрольованою українськими військовими.
Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.
Читайте такожПід Маріуполем були атаковані позиції сил АТО в районі 14 блокпосту
"За останній час бойовики здійснили чотири обстріли окраїн міста з артилерії та мінометів. Також українськими військовослужбовцями було зафіксовано проліт ворожого БПЛА неподалік від лінії зіткнення. Наразі наші підрозділи намагаються знищити танк бойовиків у районі населеного пункту Широкіне та ведуть бої за утримання позицій", - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter