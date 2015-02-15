За добу в зоні АТО загинули 9 українських військових, 39 - поранені
12:53, 15 лютого 2015Війна
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За добу, яка передувала введенню режиму припинення вогню, загинули 9 українських військових, 39 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, після оголошення перемир'я опівночі 15 лютого втрат серед українських військових не було.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули 7 українських військовослужбовців, ще 23 отримали поранення.
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