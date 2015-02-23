На сході залишилося дві гарячі точки - Розмазнін

Про це в коментарі Радіо Свобода сказав голова представництва України в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі Олександр Розмазнін.

За його словами, за минулу добу з обох сторін зафіксовано 35 порушення режиму припинення вогню – 25 разів обстріл вели бойовики, 10 разів у відповідь стріляли українські силовики.

«На даний момент у нас дві такі гарячі точки – район Донецького аеропорту і район Широкина. Вся інша лінія розмежування у нас фактично мовчить. Навіть сутички із використанням стрілецької зброї практично не фіксуються», – розповів Розмазнін.

Читайте такожБойовики обстріляли Широкине з мінометів Також він додав, що продовження обстрілів не дає перейти до наступного етапу– повного відведення важкого озброєння.

У РНБО сьогодні повідомили, що протягом доби позиції українських військових обстріляли 27 разів.

За минулу добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, ще 10 зазнали поранень. За даними штабу АТО, проросійські бойовики не припиняють спроб штурму позицій українських військових на маріупольському напрямку – в Широкиному.

12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, однак обстріли на Донбасі не припиняються. Українські військові та проросійські сепаратисти звинувачують одне одного в порушенні режиму припинення вогню.