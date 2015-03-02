Протягом лютого на Донбасі рятувальники знайшли понад тисячу вибухонебезпечних предметів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

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«Загалом протягом лютого у Донецькій області піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 19 гектарів території, виявили та вилучили 371 вибухонебезпечний предмет. У Луганській області обстежено 26,5 гектарів території та вилучено 671 вибухонебезпечний предмет», - повідомила вона.

Раніше УНІАН повідомляв що від липня рятувальники знешкодили у зоні АТО понад 32 тис. вибухонебезпечних предметів.