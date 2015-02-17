Від липня рятувальники знешкодили у зоні АТО понад 32 тис. вибухонебезпечних предметів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова ДСНС Сергій Бочковський.

За його словами, від початку виконання робіт - 6 липня - підрозділами ДСНС вилучено 32 тис. 977 одиниць боєприпасів. З них артилерійських снарядів понад 5 тис., мінометних мін - понад 2 тис., бойових гранат та мін - понад 3 тис., реактивних боєприпасів - 568, інших вибухонебезпечних предметів - понад 21 тисяча.

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Рятувальники перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів майже тисячу адміністративних будівель, понад 1,5 тис. га території та понад 37 тис. га акваторії водойм.

Фахівці ДСНС знешкодили 574 спеціально встановлених особливо небезпечних вибухових пристроїв. Серед них - підривні засоби з дистанційним керуванням, боєприпаси на розтяжках, фугаси великої потужності, протитанкові і протипіхотні міни, вибухові пристрої, замасковані під дитячі іграшки та предмети побуту.