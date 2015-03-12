Бойовики за добу обстріляли 29-й блокпост, околиці Кримського і Станиці Луганської

Як сказано у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, протягом минулої ночі на контрольованій Україною території Луганської області знову спалахували перестрілки поблизу населених пунктів, розташованих на автодорозі "Бахмутка".

На околиці сел. Кримське відбулися бойові зіткнення із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів та мінометів між українськими військовими та бойовиками, що засіли у Сокольниках. Внаслідок цього поранення дістали двоє українських військових. З мирних жителів ніхто не постраждав, руйнувань житла та інфраструктури немає.

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Періодично лунали мінометні вибухи на "Бахмутці" неподалік с. Жолобок, окупованого російськими військовими, і 29-го блокпоста, а також на околиці Станиці Луганської. Інформація про потерпілих не надходила.

В інших традиційно «гарячих точках» області був дотриманий режим бойової тиші, завдяки якому аварійні бригади продовжують відновлювати комунікації та системи життєзабезпечення. У Новотошківці подали електроенергію і воду в мікрорайони, які найбільше постраждали від обстрілу. По всій контрольованій Україною території області продовжується виплата пенсій за березень.

Раніше УНІАН повідомляв, що Станицю Луганську забезпечили газом в обхід так званої "ЛНР".