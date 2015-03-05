Станицю Луганську забезпечили газом в обхід так званої "ЛНР"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Відзначається, що в ніч на 4 березня бойовики перекрили засувку на магістральному газопроводі високого тиску біля пам'ятника князю Ігорю, через що смт Станиця Луганська і більше десяти сусідніх сіл залишилися без газу.

"Засувки так і не відкрили, але нам вдалося забезпечити Станицю і сусідні села газом в обхід так званої "ЛНР" - з резервної лінії, яка не використовувалася через бойових дій і була замінована", - зазначив Москаль.

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Він додав, що 4 березня сапери розмінували підходи до газопроводу, після чого в Станицю пішов газ. Зараз тиск у газопроводі в межах норми, одна з котелень в Станиці працює (інші не працювали і раніше з-за пошкодженої системи опалення), споживачам газ доходить в необхідній кількості, люди забезпечені теплом.

26 лютого бойовики так званої "ЛНР" перекрили газ для прифронтових сіл на контрольованій Україною території, виставивши на газорозподільних станціях озброєну охорону.

За словами Москаля, в Луганській області газові мережі будувалися без урахування нинішньої ситуації, яка призвела до встановлення лінії розмежування вогню і поділу області на дві частини. Тому в ряді населених пунктів, контрольованих Україною, газопровід йде з боку окупованих територій.