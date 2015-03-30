У "ДНР" почали роззброювати бойовиків, що не входять в "силові структури"

Про це йдеться в "указі" лідера донецьких бойовиків, повідомляє один із сайтів сепаратистів.

"До 4 квітня 2015 р. всім особам, що не є співробітниками силових структур Донецької Народної Республіки, здати наявні у них озброєння і боєприпаси", - йдеться в "указі".

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Згідно з текстом "указу", "особи, які не виконали в установлений термін вимоги по здачі зброї, будуть визнані учасниками бандформувань, стосовно них буде проводитися роззброєння (ліквідація) за допомогою проведення спеціальних операцій і притягнення їх до кримінальної відповідальності" за законами "ДНР".