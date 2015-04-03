Ситуація в околицях Маріуполя стабілізувалася та має ознаки поліпшення - штаб

Ситуація на околицях Маріуполя стабілізувалася, бойовики зменшили кількість обстрілів.

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.

«Вже третю добу, як ситуація на околицях Маріуполя стабілізувалася і має ознаки поліпшення. Порівняно з кінцем березня кількість обстрілів українських позицій значно знизилася», - йдеться к повідомленні.

Читайте такожБородай пояснив, що бойовики не "взяли" Маріуполь через домовленості з Ахметовим

Штаб зазначає, що за вчорашній день противник разів 6 обстрілював позиції сил АТО у Широкиному. Під час денних обстрілів застосовувалися 82-міліметрові міномети, ввечері було 4 обстріли з гранатометів. Обстріли мали більше хаотичний характер. На провокації українські військові не відповідали.

Вночі у часовому проміжку з 3.00 до 4.00 були зафіксовані два ворожих безпілотника над населеними пунктами Чермалик та Талаківка.

Сьогодні о 6.00 противник обстріляв позиції сил АТО в районі Миколаївки.

Постраждалих в результаті обстрілу немає.