Очевидець опублікував відео "пристрілки" "Градів" в околицях Маріуполя

На відео видно дим у полі, потім голос за кадром каже, що це була "пристрілка", а через 15 хвилин буде "Град".

Потім з'являються кадри, де зафіксовано масові вибухи в тому ж місці, де був перед цим дим.

Раніше сьогодні на сторінці прес-центру АТО в Facebook з'явилося повідомлення, що російські війська стягують до Маріуполя "Гради" та "Урагани". Пізніше однак воно було видалено, а натомість з'явився пост про те, що сторінку було зламано, і дане повідомлення не відповідає дійсності.

Користувачі соцмереж припускають, що удари російських "Градів" по чистому полю можуть бути акцією залякування, спрямованою на мешканців Маріуполя.

Залякують #Маріуполь, сволота. Луплять Градами в поле, знаючи що буде багто свідків. — d'Irpin (@geterogen) Вересень 4, 2014