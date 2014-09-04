Очевидець опублікував відео "пристрілки" "Градів" в околицях Маріуполя
Андрій Диндзя опублікував відео "пристрілки" з імовірно російських реактивних систем залпового вогню "Град" у полі неподалік від Маріуполя.
На відео видно дим у полі, потім голос за кадром каже, що це була "пристрілка", а через 15 хвилин буде "Град".
Потім з'являються кадри, де зафіксовано масові вибухи в тому ж місці, де був перед цим дим.
Раніше сьогодні на сторінці прес-центру АТО в Facebook з'явилося повідомлення, що російські війська стягують до Маріуполя "Гради" та "Урагани". Пізніше однак воно було видалено, а натомість з'явився пост про те, що сторінку було зламано, і дане повідомлення не відповідає дійсності.
Користувачі соцмереж припускають, що удари російських "Градів" по чистому полю можуть бути акцією залякування, спрямованою на мешканців Маріуполя.
Залякують #Маріуполь, сволота. Луплять Градами в поле, знаючи що буде багто свідків.
— d'Irpin (@geterogen) Вересень 4, 2014
На підступах до #Маріуполь був бій, але півгодини тому усе затихло. Наші на своїх позиціях. #Мариуполь
— Громадське Приазов'я (@PriazovTv) Вересень 4, 2014