Бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО - прес-центр

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Вздовж лінії розмежування противник не припиняв збройні провокації та провів 18 обстрілів позицій наших військ, здебільшого – із мінометів.

На Донеччині ворог обстріляв зі стрілецької зброї опорний пункт українських військ в районі Опитного. Злочинці застосовували стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети і міномети в районі населених пунктів Піски, Гранітне, Майорськ і Широкине. Неподалік Березового зафіксований вогонь із бойової машини піхоти.

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У районі населених пунктів Гранітне та Майорськ противник п’ять разів застосував міномети калібру 120 міліметрів, чим грубо порушив Мінські домовленості.

Крім того, з 12.20 до 12.25 ворог піддав обстрілу зі 120-міліметрових мінометів мирних мешканців у населеному пункті Піски.

На Луганщині в першій половині дня російсько-терористичні війська обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї, мінометів, бойової машини піхоти та зенітної установки в районі населеного пункту Кримське, а надвечір тут відбулося бойове зіткнення. Українські військовослужбовці дали гідну відсіч ворогу і змусили його відступити.

Також у зазначений період українські війська тричі фіксували розвідувальні польоти ворожих безпілотників. На Луганщині о 10.58 один із таких безпілотників було знищено.