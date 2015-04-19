В зоні АТО бойовики зменшили бойову активність - прес-центр
У неділю, 19 квітня, в зоні проведення АТО у Донецькій і Луганській областях спостерігалося значне зменшення бойової активності незаконних збройних формувань вздовж усієї лінії розмежування.
Про це повідомили в прес-центрі АТО.
Так, на Донеччині з опівночі до 18:00 злочинці провели 8 обстрілів, переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
Вранці бандформування кілька разів обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу селищ Опитне та Широкине та випустили кілька мін із 120-міліметрових мінометів по наших позиціях поблизу Попасної.
Читайте такожБойовики зазнали втрат під час атаки на військових поблизу Трьохізбенки – речник АТО
Вдень на Донеччині зазнали обстрілів позиції сил АТО в районі н.п. Піски. По опорному пункту неподалік Авдіївки противник протягом 10 хвилин вів кулеметний вогонь.
Сили АТО відкривали вогонь у відповідь, коли обстріли становили реальну небезпеку життю військовослужбовців.
На Луганщині у зазначений період обстрілів не відбулося.
На півдні Донецької області над н.п. Лебединське було зафіксовано проліт розвідувального безпілотника противника, який прямував у напрямку н.п. Саханка.