В зоні АТО бойовики зменшили бойову активність - прес-центр

Про це повідомили в прес-центрі АТО.

Так, на Донеччині з опівночі до 18:00 злочинці провели 8 обстрілів, переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

Вранці бандформування кілька разів обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу селищ Опитне та Широкине та випустили кілька мін із 120-міліметрових мінометів по наших позиціях поблизу Попасної.

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Вдень на Донеччині зазнали обстрілів позиції сил АТО в районі н.п. Піски. По опорному пункту неподалік Авдіївки противник протягом 10 хвилин вів кулеметний вогонь.

Сили АТО відкривали вогонь у відповідь, коли обстріли становили реальну небезпеку життю військовослужбовців.

На Луганщині у зазначений період обстрілів не відбулося.

На півдні Донецької області над н.п. Лебединське було зафіксовано проліт розвідувального безпілотника противника, який прямував у напрямку н.п. Саханка.