За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 26 поранені
13:06, 08 травня 2015Війна
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Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
За добу загинули 2 українських військових, 26 поранено / Фото УНІАН
За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 26 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок провокацій і бойових зіткнень ми втратили двох наших воїнів, 26 отримали поранення", - сказав Лисенко.
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