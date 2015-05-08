За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 26 поранені

За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 26 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок провокацій і бойових зіткнень ми втратили двох наших воїнів, 26 отримали поранення", - сказав Лисенко.