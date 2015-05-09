За добу бойовики майже 30 разів обстріляли позиції сил АТО - Лисенко
Російські терористи продовжують збройні провокації в зоні проведення АТО на сході України, зокрема, за минулу добу вони майже 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
«Протягом минулої доби бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових зі 120-міліметрових мінометів, 4 рази зі 122-міліметрової артилерії і танків і ще один раз з артилерійської установки калібру 152 міліметри. Також бойовики 4 рази застосовували танки», - сказав він.
Зокрема, за його словами, на маріупольському напрямку відзначається певне зниження збройних провокацій з боку проросійських бандформувань, проте в районі Широкиного бойовики стріляли з танків і застосували вогнепальну зброю та міномети калібру менше 100 міліметрів.
«Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, проросійські бойовики не припиняють здійснювати збройні провокації навіть у свята, нарощують вогонь з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями»,- наголосив він.
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На донецькому напрямку, як зазначив спікер АТО, найгарячішою точкою залишаються район Донецького аеропорту, зокрема село Піски, Водяне та Авдіївка, а також передмістя Горлівки.
«Крім того, внаслідок обстрілу бойовиків в Артемівському районі поранено двох місцевих жителів, ще одного - у Дзержинську. Це вкотре доводить, що бойовики порушують перемир'я, нехтуючи життям навіть місцевих жителів»,- заявив Лисенко.
У свою чергу, на луганському напрямку, за його словами, найбільша активність бойовиків спостерігалася біля Сокільників, Щастя і Новотошківського. Зокрема, в районі Сокільників терористи застосували 152-міліметрову артилерійську установку.
Як повідомляв УНІАН, з 8 на 9 травня в зоні АТО на сході України серед загиблих українських військовослужбовців немає, чотири людини дістали поранення.