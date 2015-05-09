За добу бойовики майже 30 разів обстріляли позиції сил АТО - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Протягом минулої доби бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових зі 120-міліметрових мінометів, 4 рази зі 122-міліметрової артилерії і танків і ще один раз з артилерійської установки калібру 152 міліметри. Також бойовики 4 рази застосовували танки», - сказав він.

Зокрема, за його словами, на маріупольському напрямку відзначається певне зниження збройних провокацій з боку проросійських бандформувань, проте в районі Широкиного бойовики стріляли з танків і застосували вогнепальну зброю та міномети калібру менше 100 міліметрів.

«Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, проросійські бойовики не припиняють здійснювати збройні провокації навіть у свята, нарощують вогонь з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями»,- наголосив він.

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На донецькому напрямку, як зазначив спікер АТО, найгарячішою точкою залишаються район Донецького аеропорту, зокрема село Піски, Водяне та Авдіївка, а також передмістя Горлівки.

«Крім того, внаслідок обстрілу бойовиків в Артемівському районі поранено двох місцевих жителів, ще одного - у Дзержинську. Це вкотре доводить, що бойовики порушують перемир'я, нехтуючи життям навіть місцевих жителів»,- заявив Лисенко.

У свою чергу, на луганському напрямку, за його словами, найбільша активність бойовиків спостерігалася біля Сокільників, Щастя і Новотошківського. Зокрема, в районі Сокільників терористи застосували 152-міліметрову артилерійську установку.

Як повідомляв УНІАН, з 8 на 9 травня в зоні АТО на сході України серед загиблих українських військовослужбовців немає, чотири людини дістали поранення.